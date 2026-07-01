Mike Andersen Band Espace des Augustins Montauban

Informations pratiques

Montauban

Mike Andersen Band

Espace des Augustins 27 rue des Augustins Montauban Tarn-et-Garonne

Tarif : – – 10 EUR

Tarif réduit

Demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minima sociaux, moins de 25 ans, détenteurs de la carte CEZAM, étudiants (sur présentation d’un justificatif). Gratuit pour les moins de 12 ans.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 20:30:00

fin : 2026-10-02 22:00:00

Date(s) :

2026-10-02

L’un des plus grands bluesmen et song writer de Scandinavie, à mi-chemin entre Nick Cave et un Leonard Cohen sous stéroïdes !

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Espace des Augustins 27 rue des Augustins Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 93 90 86 espacedesaugustins@tarnetgaronne.fr

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English : Mike Andersen Band

One of Scandinavia’s greatest bluesmen and songwriters—somewhere between Nick Cave and Leonard Cohen on steroids!

L’événement Mike Andersen Band Montauban a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme du Grand Montauban