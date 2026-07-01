Mike Andersen Band Espace des Augustins Montauban
vendredi 2 octobre 2026 · Espace des Augustins · Montauban
Informations pratiques
Montauban
Mike Andersen Band
Espace des Augustins 27 rue des Augustins Montauban Tarn-et-Garonne
Tarif : – – 10 EUR
Tarif réduit
Demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minima sociaux, moins de 25 ans, détenteurs de la carte CEZAM, étudiants (sur présentation d’un justificatif). Gratuit pour les moins de 12 ans.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 20:30:00
fin : 2026-10-02 22:00:00
Date(s) :
2026-10-02
L’un des plus grands bluesmen et song writer de Scandinavie, à mi-chemin entre Nick Cave et un Leonard Cohen sous stéroïdes !
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Espace des Augustins 27 rue des Augustins Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 93 90 86 espacedesaugustins@tarnetgaronne.fr
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English : Mike Andersen Band
One of Scandinavia’s greatest bluesmen and songwriters—somewhere between Nick Cave and Leonard Cohen on steroids!
L’événement Mike Andersen Band Montauban a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme du Grand Montauban
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