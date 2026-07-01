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Mikhaïl Pletnev, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux

dimanche 31 janvier 2027 · Auditorium de Bordeaux · Bordeaux

Mikhaïl Pletnev, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Début
dimanche 31 janvier 2027
Fin
dimanche 31 janvier 2027
Lieu
Auditorium de Bordeaux
Adresse
8 - 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde

Mikhaïl Pletnev Dimanche 31 janvier 2027, 15h00 Auditorium de Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-01-31T15:00:00+01:00 – 2027-01-31T16:30:00+01:00
Fin : 2027-01-31T15:00:00+01:00 – 2027-01-31T16:30:00+01:00

Piano
Pianiste, chef d’orchestre et compositeur, il occupe depuis plusieurs décennies une place particulière dans la vie musicale internationale. Révélé à l’âge de 21 ans par la Médaille d’or du Concours international Tchaïkovski de 1978, Mikhaïl Pletnev s’est rapidement imposé comme une personnalité artistique indépendante. Artiste exigeant, parfois insaisissable, il cultive une vision personnelle du piano qui associe précision, profondeur expressive et fantaisie.

Programme

Jean-Sébastien Bach 
Prélude et Fugue en ré majeur, BWV 874
Prélude et Fugue en sol mineur, BWV 861
Prélude et Fugue en sol majeur, BWV 884
Prélude et Fugue en si bémol mineur, BWV 891

Robert Schumann, Kreisleriana, op. 16

Edvard Grieg, extraits des Pièces Lyriques pour piano, op. 12, 38, 43, 47, 54, 57, 62, 68 et 71,
Fedrelandssang (Chant National) 
Berceuse
Sommerfugl (Papillon)
Élégie 
Mélodie  
Smagfugl (Petit oiseau) 
Baekken (Ruisseau) 
Hjemve (Nostalgie)
Valse impromptu 
Bestemors menuett (Menuet de Grand-mère) 
Svunne dager (Jours passés) 
Sommeraften (Soir d’été) 
Scherzo 
Ensom vandrer (Promeneur solitaire) 
Nocturne 
Småtrold (Puck)

En savoir plus

Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/697619-mikhail-pletnev »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/piano-mikhail-pletnev-86471 »}]
Une programmation Opéra National de Bordeaux Piano

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