Milagritos mexicains, Maison de l’Amérique Latine et des Caraïbes à Hôtel de Ragueneau,, Bordeaux
Milagritos mexicains, Maison de l’Amérique Latine et des Caraïbes à Hôtel de Ragueneau,, Bordeaux vendredi 22 mai 2026.
Milagritos mexicains Vendredi 22 mai, 18h00 Maison de l’Amérique Latine et des Caraïbes à Hôtel de Ragueneau, Gironde
Sur réservation, tarif 15€ (matériel inclus)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-22T18:00:00+02:00 – 2026-05-22T19:00:00+02:00
Fin : 2026-05-22T18:00:00+02:00 – 2026-05-22T19:00:00+02:00
Par : Mexicanos en Bordeaux
Venez créer votre propre « milagrito » en aluminium. Vous apprendrez pas-à-pas à l’embosser, puis à le peindre dans les couleurs de votre choix, pour l’accrocher au mur ou l’utiliser comme aimant. Durée 1h.
Evènement organisé dans le cadre des Semaines de l’Amérique latine et des Caraïbes 2026 (SALC 2026)
Maison de l’Amérique Latine et des Caraïbes à Hôtel de Ragueneau, 71 rue du Loup Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « suskefe6@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0751658638 »}]
Venez créer votre propre « milagrito » en aluminium. SALC Semaines de l’Amérique latine et des Caraïbes
Libre de droits
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