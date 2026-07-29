Informations pratiques

Saint-Maixent-l’École

MiliGram, Orage et Mythes d’espoir Cie La Chaloupe

60 Avenue Gambetta Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-07 15:00:00

fin : 2027-04-07

Date(s) :

2027-04-07

Voici MiliGram, pas si parti, pas tant revenu pour sauver le Monde pour de bon cette fois !

Sa route est toute tracée d’une ligne blanche sur sa carte du monde Niort-Mont Olympe, 2191 km. Enfin ça fait quand-même un petit moment qu’il sillonne les routes sur son triporteur. Mais quand on a un destin, on n’y échappe pas ! Il le sait lui, le petit petit petit… fils de Homère ! Tu connais Homère ? l’Iliade, l’Odyssée, Zeus, Ulysse, Herculakles, Iphigénie, Antigone… Parmi ces anecdotes réticulaires, flamboyantes et familiales, il y a celle de la boîte trop vite refermée en Grèce qui lui dit qu’il doit partir pour l’ouvrir Pandore. Il le sait que l’espoir y est enfermé et qu’il n’attend qu’un héros pour le libérer.

A partir de 5 ans. .

60 Avenue Gambetta Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 13 77 f.poupeau@saint-maixent-lecole.fr

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English : MiliGram, Orage et Mythes d’espoir Cie La Chaloupe

L’événement MiliGram, Orage et Mythes d’espoir Cie La Chaloupe Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Haut Val De Sèvre