Mille et une harpes, Cité de la musique – Musée de la musique, Paris

Mille et une harpes Samedi 23 mai, 19h30 Cité de la musique – Musée de la musique Paris

Entrée libre sans réservation dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Instrument millénaire, la harpe, résonne à travers les continents. Tantôt classique, tantôt traditionnelle ou résolument moderne, elle se réinvente sans cesse, mêlant héritage et innovation.

Pour la Nuit européenne des musées, harpe celtique, Kora (harpe d’Afrique), et harpe électro dialoguent en une mosaïque sonore inédite au cœur des collections du Musée de la musique.

Laissez-vous emporter par la magie de cet instrument fascinant, à la fois intime et universel, qui n’a pas fini de se métamorphoser.

Avec Valérie Patte, harpe celtique et Maël Guezel, hammered dulcimer et percussions, Abdou Kouyaté, chant et chora, Aurélie Barbé, harpe électrique, pédales d’effet et machines.

Cité de la musique – Musée de la musique 221 avenue Jean Jaurès, 75019 Paris, France Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France +33144844484 https://www.orchestredechambredeparis.com Instruments de musique savante européenne du XVIe au XXe siècles (cornets à bouquin XVIe- XVIIe siècles, luths et archiluths vénitiens du XVIIIe siècle, clavecins flamands et français, lutherie française XVIIIe- XXe siècles, lutherie italienne XVIIe-XVIIIe siècles (Stradivarius, Guarnerius, Amati). Piano français (XVIIIe-XIXe siècles). Flûtes (XVIIe-XIXe siècles). Instruments en cuivre d’Adolphe Sax. Guitare (XVIIe-XXe siècles). Création des collections d’instruments de musiques dites populaires (accordéons) et de musiques électro-acoustiques et électriques. Instruments du monde (environ 400 pièces, essentiellement d’Asie).

Concert « Mille et une harpes »

Muséedelamusique©William-Beaucardet