Mille et une petites histoires Médiathèque Cognac

Informations pratiques

Cognac

Mille et une petites histoires

Médiathèque 10 rue du Minage Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-23 10:30:00

fin : 2026-12-23

Date(s) :

2026-12-23

Mille et une petites histoires



Pendant les vacances scolaires, plongez dans des contes captivants qui éveillent l’imagination des enfants et créent de précieux souvenirs. Un rendez-vous idéal pour les amateurs d’histoires enchantées.

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Médiathèque 10 rue du Minage Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 19 50 bibliotheque.cognac@grand-cognac.fr

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English :

A Thousand and One Short Stories

During school break, immerse yourself in captivating tales that spark children’s imaginations and create cherished memories. A perfect treat for lovers of enchanting stories.

L’événement Mille et une petites histoires Cognac a été mis à jour le 2026-08-03 par Destination Cognac