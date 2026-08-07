Mille et une petites histoires Médiathèque Cognac
mercredi 23 décembre 2026 · Médiathèque · Cognac
Informations pratiques
Cognac
Mille et une petites histoires
Médiathèque 10 rue du Minage Cognac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-23 10:30:00
fin : 2026-12-23
Date(s) :
2026-12-23
Mille et une petites histoires
Pendant les vacances scolaires, plongez dans des contes captivants qui éveillent l’imagination des enfants et créent de précieux souvenirs. Un rendez-vous idéal pour les amateurs d’histoires enchantées.
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Médiathèque 10 rue du Minage Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 19 50 bibliotheque.cognac@grand-cognac.fr
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English :
A Thousand and One Short Stories
During school break, immerse yourself in captivating tales that spark children’s imaginations and create cherished memories. A perfect treat for lovers of enchanting stories.
L’événement Mille et une petites histoires Cognac a été mis à jour le 2026-08-03 par Destination Cognac
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