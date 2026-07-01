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AGENDA · Aussois

Millénaire par la compagnie Les Nerfs Festival Camp de Base Aussois

mardi 21 juillet 2026 · Aussois

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Au pied du rocher d'escalade du Croé
Ville
73500 Aussois
Département
Savoie
Tarif

Aussois

Millénaire par la compagnie Les Nerfs Festival Camp de Base

Au pied du rocher d’escalade du Croé Aussois Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 18:00:00
fin : 2026-07-21

Date(s) :
2026-07-21

Spectacle de danse contemporaine en pleine nature. La compagnie savoyarde Les Nerfs place au cœur de son travail son rapport à l’environnement, à la montagne, entre portés et acrobaties circassiennes en pleine nature.
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Au pied du rocher d’escalade du Croé Aussois 73500 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 20 30 80  aussois@hautemaurienne.com

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English : Millénaire by Les Nerfs Festival Camp de Base

A contemporary dance performance set in the great outdoors. The Savoy-based company Les Nerfs places its relationship with the environment and the mountains at the heart of its work, blending lifts and circus-style acrobatics in the great outdoors.

L’événement Millénaire par la compagnie Les Nerfs Festival Camp de Base Aussois a été mis à jour le 2026-07-15 par Haute Maurienne Vanoise Tourisme

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