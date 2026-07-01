Millénaire par la compagnie Les Nerfs Festival Camp de Base Aussois
mardi 21 juillet 2026 · Aussois
Informations pratiques
Aussois
Millénaire par la compagnie Les Nerfs Festival Camp de Base
Au pied du rocher d’escalade du Croé Aussois Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 18:00:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
Spectacle de danse contemporaine en pleine nature. La compagnie savoyarde Les Nerfs place au cœur de son travail son rapport à l’environnement, à la montagne, entre portés et acrobaties circassiennes en pleine nature.
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Au pied du rocher d’escalade du Croé Aussois 73500 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 20 30 80 aussois@hautemaurienne.com
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English : Millénaire by Les Nerfs Festival Camp de Base
A contemporary dance performance set in the great outdoors. The Savoy-based company Les Nerfs places its relationship with the environment and the mountains at the heart of its work, blending lifts and circus-style acrobatics in the great outdoors.
L’événement Millénaire par la compagnie Les Nerfs Festival Camp de Base Aussois a été mis à jour le 2026-07-15 par Haute Maurienne Vanoise Tourisme
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