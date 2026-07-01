Informations pratiques

Aussois

Millénaire par la compagnie Les Nerfs Festival Camp de Base

Au pied du rocher d’escalade du Croé Aussois Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 18:00:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Spectacle de danse contemporaine en pleine nature. La compagnie savoyarde Les Nerfs place au cœur de son travail son rapport à l’environnement, à la montagne, entre portés et acrobaties circassiennes en pleine nature.

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Au pied du rocher d’escalade du Croé Aussois 73500 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 20 30 80 aussois@hautemaurienne.com

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English : Millénaire by Les Nerfs Festival Camp de Base

A contemporary dance performance set in the great outdoors. The Savoy-based company Les Nerfs places its relationship with the environment and the mountains at the heart of its work, blending lifts and circus-style acrobatics in the great outdoors.

L’événement Millénaire par la compagnie Les Nerfs Festival Camp de Base Aussois a été mis à jour le 2026-07-15 par Haute Maurienne Vanoise Tourisme