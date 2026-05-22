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Milles et une vertu des plantes Laval

Milles et une vertu des plantes Laval mardi 7 juillet 2026.

Adresse : Site de l'Aubépin

Ville : 53000 Laval

Département : Mayenne

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : mardi 7 juillet 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Laval

Milles et une vertu des plantes

Site de l’Aubépin Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 14:30:00
fin : 2026-07-07 16:30:00

Date(s) :
2026-07-07

Partez à la découverte des plantes médicinales et de leurs mille et une vertus.
Une initiation pour apprendre à reconnaître, comprendre et utiliser les plantes qui soignent.   .

Site de l’Aubépin Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 53 74 11 50  environnement@agglo-laval.fr

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English :

Discover medicinal plants and their thousand and one virtues.

L’événement Milles et une vertu des plantes Laval a été mis à jour le 2026-05-18 par LAVAL TOURISME

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