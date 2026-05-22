Laval

Milles et une vertu des plantes

Site de l’Aubépin Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 14:30:00

fin : 2026-07-07 16:30:00

Date(s) :

2026-07-07

Partez à la découverte des plantes médicinales et de leurs mille et une vertus.

Une initiation pour apprendre à reconnaître, comprendre et utiliser les plantes qui soignent. .

Site de l’Aubépin Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 53 74 11 50 environnement@agglo-laval.fr

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English :

Discover medicinal plants and their thousand and one virtues.

L’événement Milles et une vertu des plantes Laval a été mis à jour le 2026-05-18 par LAVAL TOURISME