Milles et une vertu des plantes Laval
Milles et une vertu des plantes Laval mardi 7 juillet 2026.
Laval
Milles et une vertu des plantes
Site de l’Aubépin Laval Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 14:30:00
fin : 2026-07-07 16:30:00
Date(s) :
2026-07-07
Partez à la découverte des plantes médicinales et de leurs mille et une vertus.
Une initiation pour apprendre à reconnaître, comprendre et utiliser les plantes qui soignent. .
Site de l’Aubépin Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 53 74 11 50 environnement@agglo-laval.fr
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English :
Discover medicinal plants and their thousand and one virtues.
L’événement Milles et une vertu des plantes Laval a été mis à jour le 2026-05-18 par LAVAL TOURISME
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