MILLEVACHES – Nuit des étoiles, Maison du Parc MILLEVACHES, Millevaches
vendredi 14 août 2026 · Maison du Parc MILLEVACHES · Millevaches
Informations pratiques
MILLEVACHES – Nuit des étoiles Vendredi 14 août, 18h00 Maison du Parc MILLEVACHES Corrèze
Gratuit, réservation obligatoire.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-14T18:00:00+02:00 – 2026-08-14T23:59:00+02:00
Fin : 2026-08-14T18:00:00+02:00 – 2026-08-14T23:59:00+02:00
Participez à une animation avec casques de réalité virtuelle et observez le soleil à la lunette. A la nuit tombée, utilisez différents télescopes et des télescopes imageurs accessibles avec les smartphones. Les animateurs vous présenteront les constellations et planètes observables cette nuit-là.
Prévoir vêtements chauds, couvertures, pour s’isoler du froid et du vent.
Gratuit sur réservation obligatoire.
Maison du Parc MILLEVACHES 7 Route d’Aubusson 19290 MILLEVACHES Millevaches 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « +33 5 55 96 97 00 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.pnr-millevaches.fr/evenement/nuit-des-etoiles-2/ »}] https://www.pnr-millevaches.fr/evenement/nuit-des-etoiles-2/
Animation avec casques de réalité virtuelle, observation du soleil à la lunette… puis observation avec des télescopes, parfois imageurs et accessibles avec un smartphone. RICE Millevaches
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