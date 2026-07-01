MILLEVACHES – Sous le ciel étoilé de Millevaches, Maison du Parc MILLEVACHES, Millevaches

Informations pratiques

MILLEVACHES – Sous le ciel étoilé de Millevaches Vendredi 21 août, 20h00 Maison du Parc MILLEVACHES Corrèze

Gratuit, réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-21T20:00:00+02:00 – 2026-08-22T01:00:00+02:00

Fin : 2026-08-21T20:00:00+02:00 – 2026-08-22T01:00:00+02:00

Profitez d’une observation du ciel étoilé, écoutez le récit de mythes du ciel et participez une discussion autour de la préservation de l’environnement nocturne. En préambule, des activités en intérieur seront proposées pour découvrir la carte du ciel. Si mauvais temps : activités en intérieur.

Prévoir vêtements chauds, couvertures, pour s’isoler du froid et du vent.

Gratuit sur réservation obligatoire

Maison du Parc MILLEVACHES 7 Route d’Aubusson 19290 MILLEVACHES Millevaches 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.pnr-millevaches.fr/evenement/sous-le-ciel-etoile-de-millevaches-2/ »}, {« type »: « phone », « value »: « +33 5 55 96 97 00 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@pnr-millevaches.fr »}] https://www.pnr-millevaches.fr/evenement/sous-le-ciel-etoile-de-millevaches-2/

Observation du ciel étoilé, récit de mythes du ciel et discussion autour de la préservation de l’environnement nocturne. RICE Millevaches