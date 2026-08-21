Informations pratiques

Avignon

Millévin Fête des Côtes du Rhône et du nouveau Millésime

Lieu à venir Avignon Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-19 18:00:00

fin : 2026-11-19 21:00:00

Date(s) :

2026-11-19

Rendez-vous festif pour l’ensemble des Côtes du Rhône, le 3e jeudi de Novembre l’occasion de découvrir les vins primeurs et autres millésimes en diverses dégustations.

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Lieu à venir Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 27 24 00 contact@inter-rhone.com

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English : Millévin Celebrating Côtes du Rhône and the New Vintage

The festive get-together for the entire Côtes-du-Rhône production area. The opportunity to learn about and taste the new wine and other vintages.

L’événement Millévin Fête des Côtes du Rhône et du nouveau Millésime Avignon a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme Avignon Tourisme