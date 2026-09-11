Mime corporel, Maison de la Culture et des Loisirs, Metz
samedi 19 septembre 2026 · Maison de la Culture et des Loisirs · Metz
Informations pratiques
Mime corporel Samedi 19 septembre, 17h00 Maison de la Culture et des Loisirs Moselle
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Représentation de l’atelier de Mime corporel de Amandine galante au Square du Luxembourg.
Lors des Journées du Patrimoine, le quartier des Isles se met en fête. L’association Du côté de chez Nelson organise sa fête de quartier avec au programme une brocante. La Maison de la Culture s’associe à cet événement, en proposant un petit cinéma éphémère. Les associations étudiantes autour du cinéma (Saskwatch et la Fudgerie) seront aussi sur place pour montrer leur travail et en parler avec les habitants. La radio des ados sera présente pour animer l’ensemble de la manifestation. L’atelier Mime Corporel, mené par Amandine Galante donnera une représentation à 17h et la journée se clôtura avec une séance de cinéma en plein air, avec le film Stand by me.
Le tout se déroulera au square du Luxembourg le samedi 19 septembre 2026.
Maison de la Culture et des Loisirs 36, rue Saint-Marcel, 5700 Metz Metz 57000 Nouvelle Ville Moselle Grand Est
Représentation de l’atelier de Mime corporel de Amandine galante au Square du Luxembourg.
©Alice Petit
À voir aussi à Metz (Moselle)
- Les Chambres d’agriculture aux Terres de Jim 2026, Magny, Metz (57), Metz 11 septembre 2026
- Exposition Degrés Est Aurélie Jouanen FRAC Lorraine Metz 11 septembre 2026
- Exposition Familiar Strangers. Une Pologne multiple FRAC Lorraine Metz 11 septembre 2026
- Animation Marchés fermiers des producteurs Metz 11 septembre 2026
- La Guinguette du Quartier Sainte-Thérèse Metz 11 septembre 2026