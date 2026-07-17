Mine d’Emile s’expose, Bibliothèque Bordeaux-Lac, Bordeaux

Informations pratiques

Mine d’Emile s’expose 3 octobre – 3 novembre Bibliothèque Bordeaux-Lac Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Fin : 2026-11-03T14:00:00+01:00 – 2026-11-03T18:00:00+01:00

« Mine d’Emile » s’expose à la bibliothèque Bordeaux-Lac du 3 octobre au 3 novembre.

Venez découvrir le singulier travail de cet artiste engagé à travers l’exposition de ses sculptures sur métal recyclé.

Comme l’artiste l’écrit lui-même :

« Mine d’Émile, c’est quoi ?

Métallo utopiste et humaniste, qui assemble et soude des bouts de métaux. Cette ferraille qui a vécu, souffert et très souvent chargée d’histoire, à qui je redonne vie !

À travers mon monde, je parle de ce qui m’a construit, les classes ouvrières, l’usine, la musique et le street art. »

Entrée libre aux horaires d’ouverture de la bibliothèque.

Bibliothèque Bordeaux-Lac Place Ginette Neveu, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Les Aubiers Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 50 97 95 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Exposition de sculptures sur métal recyclé

© Mine d’Emile