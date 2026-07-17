Mine d’Emile s’expose, Bibliothèque Bordeaux-Lac, Bordeaux
samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque Bordeaux-Lac · Bordeaux
Informations pratiques
Mine d’Emile s’expose 3 octobre – 3 novembre Bibliothèque Bordeaux-Lac Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00
Fin : 2026-11-03T14:00:00+01:00 – 2026-11-03T18:00:00+01:00
« Mine d’Emile » s’expose à la bibliothèque Bordeaux-Lac du 3 octobre au 3 novembre.
Venez découvrir le singulier travail de cet artiste engagé à travers l’exposition de ses sculptures sur métal recyclé.
Comme l’artiste l’écrit lui-même :
« Mine d’Émile, c’est quoi ?
Métallo utopiste et humaniste, qui assemble et soude des bouts de métaux. Cette ferraille qui a vécu, souffert et très souvent chargée d’histoire, à qui je redonne vie !
À travers mon monde, je parle de ce qui m’a construit, les classes ouvrières, l’usine, la musique et le street art. »
Entrée libre aux horaires d’ouverture de la bibliothèque.
Bibliothèque Bordeaux-Lac Place Ginette Neveu, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Les Aubiers Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 50 97 95 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Exposition de sculptures sur métal recyclé
© Mine d’Emile
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