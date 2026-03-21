Mineralexpo Mulhouse

Informations pratiques

Mulhouse

Mineralexpo

120 rue Lefèbvre Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2027-01-09 09:00:00

fin : 2027-01-10 18:00:00

Date(s) :

2027-01-09

Une centaine d’exposants venus des quatre coins de la France et de plusieurs pays d’Europe vous propose de découvrir et acquérir une multitude de minéraux, fossiles, bijoux, gemmes, objet en pierre et météorites du monde entier. Un espace dédié au bien-être vous permettra de côtoyer différentes techniques naturelles et thérapies alternatives.

Bien connu de tous les amateurs de belles cristallisations, de mystérieux fossiles, de fascinantes météorites, de pierres précieuses ou de bijoux en pierres naturelles, cette bourse-exposition constitue la première manifestation de l’année sur le plan régional.

Comme chaque année, cette manifestation est rehaussée par une exposition thématique. Pour cette 47ème édition, les organisateurs vous proposent de découvrir une exposition fascinante sur une matière insolite les météorites.

Mineralexpo c’est aussi, un espace de 500 m² dédié au bien-être, une tombola gratuite sur le billet d’entrée toutes les heures, des animations et jeux pour les enfants avec de nombreux lots à gagner, un échantillon minéralogique offert à chaque enfant, une cafétéria avec buvette, pâtisserie et restauration et enfin un grand parking gratuit.

Au stand de l’association vous trouverez minéraux, documentation, littérature, revues de l’association, etc.

Nos exposants vous proposent des minéraux régionaux, français et du monde entier, des fossiles de différentes ères géologiques, des météorites, tectites et fulgurites, des bijoux en pierres naturelles, des objets décoratifs, des gemmes et pierres précieuses et enfin des techniques et thérapies alternatives. .

120 rue Lefèbvre Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 6 22 20 05 46 herve.tischner@hotmail.fr

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English :

About a hundred exhibitors from all over France and several European countries invite you to discover and purchase a wide variety of minerals, fossils, jewelry, gemstones, stone objects, and meteorites from around the world. A section dedicated to wellness will allow you to explore various natural techniques and alternative therapies.

L’événement Mineralexpo Mulhouse a été mis à jour le 2026-05-25 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace