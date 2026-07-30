MINÉRAUX, BIEN PLUS QUE DES CAILLOUX MUSÉUM DE TOULOUSE Toulouse
vendredi 2 octobre 2026 · MUSÉUM DE TOULOUSE · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
MINÉRAUX, BIEN PLUS QUE DES CAILLOUX
MUSÉUM DE TOULOUSE 35 Allées Jules Guesde Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 10:00:00
fin : 2027-07-04 18:00:00
Date(s) :
2026-10-02
Le Muséum vous entraîne dans un fascinant voyage au cœur du monde minéral.
À travers une scénographie immersive et des collections exceptionnelles, cette exposition retrace l’histoire des minéraux, de la Préhistoire à nos jours. Quartz, émeraude, malachite ou fluorite révèlent leurs secrets, leurs usages et leur place dans les grandes avancées de l’humanité, tout en invitant à réfléchir aux enjeux environnementaux liés à l’exploitation des ressources minérales. Des usages scientifiques et industriels aux univers de la littérature, du cinéma et des jeux vidéo, les minéraux nourrissent autant notre quotidien que notre imaginaire. 12 .
MUSÉUM DE TOULOUSE 35 Allées Jules Guesde Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 67 73 84 84 museum@toulouse-metropole.fr
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English :
The Museum takes you on a fascinating journey into the heart of the mineral world.
L’événement MINÉRAUX, BIEN PLUS QUE DES CAILLOUX Toulouse a été mis à jour le 2026-07-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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