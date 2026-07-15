Minetti Théâtre de l’Union Théâtre de l’Union Limoges

Informations pratiques

Limoges

Minetti Théâtre de l’Union

Théâtre de l’Union 20 Rue des Coopérateurs Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-06 19:00:00

fin : 2027-01-07

Date(s) :

2027-01-06 2027-01-07

Durée 1h30

TEXTE THOMAS BERNHARD MISE EN SCÈNE MATTHIEU CRUCIANI

La magie noire de Thomas Bernhard n’a pas pris une ride. Minetti est de ces oeuvres qui traversent le temps en réactivant leur charge symbolique et leurs émanations énigmatiques. À la mise en scène de ce monument, Matthieu Cruciani plonge dans ce récit de gloire et d’oubli, de solitude et de fantômes où l’art, comme un dernier sursaut de vie, exalte encore ce personnage d’acteur vieillissant, rêvant d’incarner le Roi Lear. Comédie cruelle, tragédie existentielle, cette pièce à l’écriture tranchante se déroule le soir du Nouvel An dans le hall d’un hôtel imaginaire à Ostende.

Pour plus de renseignements, contacter directement le théâtre via les moyens en lien. .

Théâtre de l’Union 20 Rue des Coopérateurs Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 79 90 00 billetterie@theatre-union.fr

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English : Minetti Théâtre de l’Union

L’événement Minetti Théâtre de l’Union Limoges a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Limoges Métropole