Minetti Théâtre de l’Union Théâtre de l’Union Limoges
mercredi 6 janvier 2027 · Théâtre de l'Union · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Minetti Théâtre de l’Union
Théâtre de l’Union 20 Rue des Coopérateurs Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-06 19:00:00
fin : 2027-01-07
Date(s) :
2027-01-06 2027-01-07
Durée 1h30
TEXTE THOMAS BERNHARD MISE EN SCÈNE MATTHIEU CRUCIANI
La magie noire de Thomas Bernhard n’a pas pris une ride. Minetti est de ces oeuvres qui traversent le temps en réactivant leur charge symbolique et leurs émanations énigmatiques. À la mise en scène de ce monument, Matthieu Cruciani plonge dans ce récit de gloire et d’oubli, de solitude et de fantômes où l’art, comme un dernier sursaut de vie, exalte encore ce personnage d’acteur vieillissant, rêvant d’incarner le Roi Lear. Comédie cruelle, tragédie existentielle, cette pièce à l’écriture tranchante se déroule le soir du Nouvel An dans le hall d’un hôtel imaginaire à Ostende.
Pour plus de renseignements, contacter directement le théâtre via les moyens en lien. .
Théâtre de l’Union 20 Rue des Coopérateurs Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 79 90 00 billetterie@theatre-union.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Minetti Théâtre de l’Union
L’événement Minetti Théâtre de l’Union Limoges a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Limoges Métropole
À voir aussi à Limoges (Haute-Vienne)
- Rap Symphonique Il était une fois Marseille Festival 1001 Notes Limoges 15 juillet 2026
- Festival 1001 Notes Patinoire de Limoges Limoges 15 juillet 2026
- La maison de mes rêves (7-12 ans), Quartier de la Cité, Limoges 15 juillet 2026
- Atelier enfant 7-12 ans La maison de mes rêves Limoges 15 juillet 2026
- Stage avec l’artiste Laëtitia Ducrettet : de 6 à 10 ans, Frac-Artothèque Nouvelle-Aquitaine, Limoges 15 juillet 2026