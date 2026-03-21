Mini-atelier, Musée Lalique, Wingen-sur-Moder

Mini-atelier Samedi 23 mai, 18h30 Musée Lalique Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Les participants réaliseront un panneau décoratif en papier, jouant sur la transparence et l’opacité. Ils s’inspireront du travail réalisé par René Lalique et ses successeurs, notamment des œuvres qui font penser à la nuit.

Musée Lalique 40 Rue du Hochberg, 67290 Wingen-sur-Moder, France Wingen-sur-Moder 67290 Bas-Rhin Grand Est +33388890814 http://www.musee-lalique.com Ouvert depuis le 2 juillet 2011, il présente au public l’univers de l’artiste René Lalique et de ses successeurs, du bijou au cristal en passant par le verre, entre Art nouveau et Art Déco. Train : ligne Strasbourg – Sarreguemines – Sarrebrücken – gare à 20 min à pied.

Les participants réaliseront un panneau décoratif en papier, jouant sur la transparence et l’opacité. Ils s’inspireront du travail réalisé par René Lalique et ses successeurs, notamment des œuvres à…

© Musée Lalique