Visite libre du musée Lalique, Musée Lalique, Wingen-sur-Moder

Visite libre du musée Lalique Samedi 23 mai, 18h30 Musée Lalique Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Découvrez le génie du verre et la magie du cristal sous un autre éclairage ! Le musée Lalique offre une toute autre ambiance lorsque vous le visitez de nuit ! Avec une lumière centrée sur les objets, ce sont les oeuvres qui guident votre parcours dans les collections permanentes.

Musée Lalique 40 Rue du Hochberg, 67290 Wingen-sur-Moder, France Wingen-sur-Moder 67290 Bas-Rhin Grand Est +33388890814 http://www.musee-lalique.com Ouvert depuis le 2 juillet 2011, il présente au public l’univers de l’artiste René Lalique et de ses successeurs, du bijou au cristal en passant par le verre, entre Art nouveau et Art Déco. Train : ligne Strasbourg – Sarreguemines – Sarrebrücken – gare à 20 min à pied.

Découvrez le génie du verre et la magie du cristal sous un autre éclairage ! Le musée Lalique offre une toute autre ambiance lorsque vous le visitez de nuit ! Avec une lumière centrée sur les objets,…

© D. Desaleux – Musée Lalique