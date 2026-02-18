Randonnée et Yoga en pleine nature Wingen-sur-Moder

Randonnée et Yoga en pleine nature

3 rue du Bachfeld Wingen-sur-Moder Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-21 14:00:00

fin : 2026-03-21 17:00:00

Date(s) :

2026-03-21

Après avoir cheminé sur des sentiers de randonnée, nous pratiquerons une séance de yoga dans un lieu propice au ressourcement, pour goûter à une relaxation profonde. Les tapis de yoga sont fournis.

3 rue du Bachfeld Wingen-sur-Moder 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 6 33 64 82 37 contact@equilibreausommet.fr

English :

After walking along hiking trails, we’ll enjoy a yoga session in an invigorating setting, for a taste of deep relaxation. Yoga mats provided.

2026-02-18