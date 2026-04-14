Visite libre des jardins du musée Lalique, Musée Lalique, Wingen-sur-Moder

Visite libre des jardins du musée Lalique 5 – 7 juin Musée Lalique Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:30:00+02:00 – 2026-06-05T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

Créés en même temps que le musée Lalique en 2011, les jardins ont été pensés comme un complément à la visite des collections permanentes. Un parcours permet de découvrir l’histoire de l’ancien site verrier du Hochberg (en activité de 1715 à 1868), sur lequel le musée est installé. Il est ainsi possible de comprendre pourquoi des verriers sont venus dans les Vosges du Nord, mais également de faire une lecture de paysage.

Par ailleurs, les plantes choisies pour orner les jardins du musée l’ont été en référence à des créations de René Lalique et de ses successeurs. Ainsi, on retrouve du lierre en référence par exemple à un bijou que l’on peut admirer actuellement dans les collections permanentes. Des panneaux montrent le végétal en parallèle de l’oeuvre en lien.

Les jardins du musée Lalique sont accessibles, sans billet d’entrée du musée.

Musée Lalique 40 Rue du Hochberg, 67290 Wingen-sur-Moder, France Wingen-sur-Moder 67290 Bas-Rhin Grand Est +33388890814 http://www.musee-lalique.com https://www.facebook.com/pages/Mus%C3%A9e-Lalique/370756536959;https://twitter.com/Musee_Lalique Ouvert depuis le 2 juillet 2011, il présente au public l’univers de l’artiste René Lalique et de ses successeurs, du bijou au cristal en passant par le verre, entre Art nouveau et Art Déco. Train : ligne Strasbourg – Sarreguemines – Sarrebrücken – gare à 20 min à pied.

Créés en même temps que le musée Lalique en 2011, les jardins ont été pensés comme un complément à la visite des collections permanentes. Un parcours permet de découvrir l’histoire de l’ancien site à…

© Musée Lalique