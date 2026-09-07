mini-concert/lectures/vidéos du Collectif artistique OSIRYS, Ferme Dupire Villeneuve d’Ascq, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

mini-concert/lectures/vidéos du Collectif artistique OSIRYS 19 et 20 septembre Ferme Dupire Villeneuve d’Ascq Nord

Gratuit – Sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Samedi 19 et dimanche 20 septembre, plongez dans l’ambiance mystérieuse et onirique du collectif Osirys.

mini-concert/lectures/vidéos du Collectif artistique OSIRYS (de l’association Trans’Arts), proposant une ambiance mystérieuse et onirique, sur des thèmes comme l’écologie et le pacifisme (tout en interrogeant sur le sens de l’existence) et à partir d’une combinaison musicale de rock progressif et musique contemporaine ; compositions et textes poétiques de Jean-Pierre Prudent.

Programme de la Ferme Dupire

Pour les Journées du Patrimoine, le collectif Arts-Scènes investit l’ensemble de la ferme Dupire. Un bâtiment construit au 19ème siècle préservé et valorisé par la Ville Nouvelle !

Murder Party, spectacles, projections, concert, …Retrouvez le programme de la Ferme Dupire pour les JEP ici : https://openagenda.com/fr/ferme-dupire?categories-villeneuvoises%5B0%5D=48

Ferme Dupire Villeneuve d’Ascq 80 rue Yves Decugis 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France [{« link »: « http://urlr.me/pFN8ht »}]

Samedi 19 et dimanche 20 septembre, plongez dans l’ambiance mystérieuse et onirique du collectif Osirys. concert musique

Cie Trans’arts