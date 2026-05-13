Mini-concerts : Chanteurs d’oiseaux au Musée du quai Branly – Jacques Chirac, Musée du Quai Branly – Jacques Chirac, Paris

Mini-concerts : Chanteurs d’oiseaux au Musée du quai Branly – Jacques Chirac Samedi 23 mai, 19h00, 20h00, 21h00 Musée du Quai Branly – Jacques Chirac Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:15:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:15:00+02:00

Mini-concerts : Chanteurs d’oiseaux

Sur le toit terrasse du musée, les Chanteurs d’Oiseaux invitent le public à une expérience sensorielle poétique et inattendue. À travers l’imitation vocale d’oiseaux du monde entier, ces artistes recréent un paysage sonore vivant, où se mêlent chants, cris et dialogues ailés.

En écho à l’exposition Plumes du Paradis, ces performances feront surgir des espèces emblématiques de Nouvelle-Guinée, tout en sensibilisant à la richesse et à la fragilité du vivant. Des moments suspendus entre art, nature et émerveillement.

Musée du Quai Branly – Jacques Chirac 37 quai Branly, 75007 Paris, France Paris 75007 Quartier du Gros-Caillou Paris Île-de-France 33156617172 https://www.quaibranly.fr https://www.facebook.com/museeduquaibranlyjacqueschirac;https://twitter.com/quaibranly;https://www.youtube.com/user/quaibranly C’est en 2006, sous l’impulsion de Jacques Chirac que le musée du quai Branly – Jacques Chirac ouvre ses portes. Fruit de sa rencontre avec le collectionneur Jacques Kerchache, il est l’aboutissement d’un rêve plus ancien, porté par nombre d’écrivains, de critiques et d’anthropologues du XXe siècle : rendre aux arts et civilisations non-occidentaux leur juste place au sein des musées nationaux. Pour servir cette ambition, l’architecte Jean Nouvel a signé un édifice audacieux, pensé comme un écrin pour conserver un héritage de près de 300 000 œuvres. Entrées : – Debilly – 37, quai Branly – face à la passerelle Debilly. – Université – 218, rue de l’Université. – Bassins – 206, rue de l’Université. Accès réservé aux personnes en situation de handicap moteur – 222, rue de l’Université. Stations de Métro : Ligne 9 : Alma-Marceau ou Iéna. Ligne 8 : Ecole Militaire. Ligne 6 : Bir Hakeim. Stations de RER – ligne C. RER C : Pont de l’Alma ou Champ de Mars Tour Eiffel. Bus : Ligne 42 : arrêts Tour Eiffel ou Bosquet-Rapp. Lignes 63, 80.

Mini-concerts : chanteurs d’oiseaux

©musée du quai Branly – Jacques Chirac, photo Eric Sander