Mini-conférence sur les flèches de la Cathédrale, Maison du Tourisme, Chartres

Informations pratiques

Mini-conférence sur les flèches de la Cathédrale Dimanche 20 septembre, 14h00, 14h30, 16h00, 16h30 Maison du Tourisme Eure-et-Loir

Informations pratiques :

Réservation obligatoire – renseignements au 02 37 18 26 26

Durée de la mini-conférence : 20 minutes

Limité à 15 personnes par créneau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:20:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:50:00+02:00

Mini-conférence à la Maison du Tourisme

Gilles Fresson vous dévoilera l’histoire des deux flèches de la Cathédrale, leurs particularités et ce qui les distingue. Lors de cette mini-conférence, organisée dans l’une des salles de la Maison du Tourisme, vous pourrez également les admirer et les observer sous un angle privilégié.

Maison du Tourisme 1 Rue de Bethléem, 28000 Chartres Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 18 26 26 https://www.chartres-tourisme.com/

Mini-conférence à la Maison du Tourisme

©Xavier Martino