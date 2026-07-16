Mini-conférence sur les flèches de la Cathédrale, Maison du Tourisme, Chartres
dimanche 20 septembre 2026 · Maison du Tourisme · Chartres
Informations pratiques
Mini-conférence sur les flèches de la Cathédrale Dimanche 20 septembre, 14h00, 14h30, 16h00, 16h30 Maison du Tourisme Eure-et-Loir
Informations pratiques :
Réservation obligatoire – renseignements au 02 37 18 26 26
Durée de la mini-conférence : 20 minutes
Limité à 15 personnes par créneau
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:20:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:50:00+02:00
Mini-conférence à la Maison du Tourisme
Gilles Fresson vous dévoilera l’histoire des deux flèches de la Cathédrale, leurs particularités et ce qui les distingue. Lors de cette mini-conférence, organisée dans l’une des salles de la Maison du Tourisme, vous pourrez également les admirer et les observer sous un angle privilégié.
Maison du Tourisme 1 Rue de Bethléem, 28000 Chartres Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 18 26 26 https://www.chartres-tourisme.com/
Mini-conférence à la Maison du Tourisme
©Xavier Martino
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