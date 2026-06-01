Mini exposition Archéochrono : « Age du Fer : qui sont les Gaulois ? », Musée de la Romanité, Nîmes

Mini exposition Archéochrono : « Age du Fer : qui sont les Gaulois ? » 13 et 14 juin Musée de la Romanité Gard

Gratuit en libre accès, hall d’accueil du musée. Possibilité de visiter le musée : ouvert de 10h à 19h (dernière entrée 18h). Tarif spécial Journées européennes de l’archéologie : 6€ tarif plein au lieu de 9€.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

Fini le cliché du paysan moustachu qui arpente sa forêt ainsi que celui, tenace, du guerrier à la résistance farouche ! l’archéologie préventive permet désormais de mieux connaître la complexité de la civilisation celtique qui, entre 800 et 51 avant J.-C., s’étendait sur une grande partie du territoire actuel de la France.

Musée de la Romanité 16 Boulevard des Arènes, 30000 Nîmes, France Nîmes 30000 Feuchères Gard Occitanie +33448210210 https://museedelaromanite.fr En voiture : autoroute A9 ou A54 sortie Nîmes centre – direction « centre-ville », parking et stationnement en surface payant à proximité. Trambus : ligne 1 – arrêt Arènes (12 min du parking relais A54). Train : Gare TGV à 5 min à pied.

Fini le cliché du paysan moustachu qui arpente sa forêt ainsi que celui, tenace, du guerrier à la résistance farouche ! l’archéologie préventive permet désormais de mieux connaître la complexité de…

©Studio Voiture 14 /Inrap