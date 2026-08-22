MINI FESTIVAL DE MARIONNETTES ET HISTOIRES À LA GRENADINE (EN PARTENARIAT AVEC LA CIE LA PETITE BOHÈME) Sète

Informations pratiques

Sète

MINI FESTIVAL DE MARIONNETTES ET HISTOIRES À LA GRENADINE

(EN PARTENARIAT AVEC LA CIE LA PETITE BOHÈME)

29 grande rue haute Sète Hérault

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-17

fin : 2027-04-17

Date(s) :

2027-04-17

Ce spectacle associe à la douceur de ses courts récits toute la fantaisie du théâtre de marionnettes. Tout y est joyeux et bienveillant cette famille de souris voit décidément le bonheur partout !

SOURIS 7 La grande aventure d’être petite (D’après 7 histoires de souris d’Arnold Lobel) Histoires en pop-up Théâtre De 3 à 8 ans

L’avis du Théâtre de Poche : Souris 7 est un spectacle malicieux et attentif, qui s’appuie sur la précision du jeu et le plaisir du détail. Par une écriture scénique fine et rythmée, Cie La Petite Bohème crée une relation directe avec les enfants, nourrie par l’écoute, la surprise et l’humour.

Un spectacle vivant, sensible et joueur, qui fait confiance à l’intelligence et à la curiosité du jeune public.

Manon vous ouvre les pages d’un grand livre pop-up. Elle vient vous raconter l’enfance de 7, une souris qui vit dans son jardin.

D’abord entourée de ses parents, cette intrépide petite souris poursuit bientôt son rêve de voyages. Des paysages de papier se déploient, se dressent, se transforment et l’entrainent à travers des aventures pleines d’émotion et de sensibilité.

Ce spectacle associe à la douceur de ses courts récits toute la fantaisie du théâtre de marionnettes. Tout y est joyeux et bienveillant cette famille de souris voit décidément le bonheur partout ! .

29 grande rue haute Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 27 22 07 31 ciefabulette@gmail.com

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English : MINI FESTIVAL DE MARIONNETTES ET HISTOIRES À LA GRENADINE

(EN PARTENARIAT AVEC LA CIE LA PETITE BOHÈME)

This show combines %E0 the charm of its short stories with all the whimsy of puppet theater. Everything about it is joyful and heartwarming: this family of mice truly sees happiness everywhere!

L’événement MINI FESTIVAL DE MARIONNETTES ET HISTOIRES À LA GRENADINE

(EN PARTENARIAT AVEC LA CIE LA PETITE BOHÈME) Sète a été mis à jour le 2026-08-23 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau