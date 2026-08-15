Informations pratiques

La Petite-Pierre

Mini festival musique juive

2a Rue du château La Petite-Pierre Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-04 16:00:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04 2026-10-11 2026-10-15 2026-10-18

Pendant deux semaines, concerts, visites guidées et rencontres viendront animer synagogues, musées et lieux emblématiques du territoire.

Un voyage musical au cœur du patrimoine juif de Hanau-La Petite Pierre

Unique en Alsace et dans le Grand Est, ce rendez-vous culturel et musical valorise un héritage exceptionnel, notamment à Hanau-La Petite Pierre ou il permet de valoriser les trésors du territoire. Pendant deux semaines, concerts, contes, visites guidées et rencontres viendront animer synagogues, musées et lieux emblématiques du territoire. L’occasion pour petits et grands de s’immerger dans la musique klezmer, les chants yiddish et les récits traditionnels, porteurs de mémoire et d’émotion.

Les artistes invités pour l’édition 2026

• Kalarash voyage musical entre traditions klezmer, grecques et roumaines

• Babanu Quartet klezmer se mêlant aux sonorités slaves et tziganes dans un répertoire vibrant

• Strasbourg Klezmer Band entre klezmer, musiques d’Europe de l’Est et accents manouches

• Michèle Tauber rencontre sensible entre poésie et chants yiddish

• Ballade de Strasbourg à Sarajevo, une traversée musicale des rives du Rhin à la mer Noire

Rendez-vous dans les communes de Struth, Bouxwiller, Weiterswiller et Ingwiller pour explorer ce patrimoine culturel et musical exceptionnel. .

2a Rue du château La Petite-Pierre 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 42 30 tourisme@hanau-lapetitepierre.alsace

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English :

For two weeks, concerts, guided tours, and events will bring synagogues, museums, and iconic sites across the region to life.

L’événement Mini festival musique juive La Petite-Pierre a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre