Mini festival musique juive récital et concert Bouxwiller

Informations pratiques

Bouxwiller

Mini festival musique juive récital et concert

62a Grand-Rue Bouxwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-18 14:30:00

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

Après-midi musical au musée judéo-alsacien de Bouxwiller avec le récital de Michèle Tauber, entre poésie et chants yiddish, suivi d’un concert du groupe Ballade. Un voyage musical de Strasbourg à Sarajevo, entre traditions, rencontres et cultures du monde.

Récital et concert de musique du monde au musée Judéo-Alsacien

Le musée judéo-alsacien de Bouxwiller proposera un après-midi placé sous le signe des mots, des voix et des musiques du monde, avec un récital de Michèle Tauber suivi d’un concert du groupe Ballade.

Michèle Tauber, chanteuse passionnée par la culture yiddish, proposera un récital où poésie et chants yiddish se mêlent pour faire résonner une culture riche de mémoire et d’émotion. Un moment intime et sensible, entre textes, mélodies et histoires transmises au fil des générations.

Puis, le groupe Ballade invitera le public à poursuivre son voyage avec des musiques récoltées de Strasbourg à Sarajevo, des rives du Rhin aux rivages de la mer Noire. Au fil de leurs voyages, rencontres et projets musicaux, les musiciens ont rassemblé un répertoire venu d’Arménie, de Bosnie, de Géorgie, de Hongrie, de Lituanie, du Monténégro, de Pologne, de Turquie ou encore d’Ukraine.

Un double rendez-vous pour célébrer la richesse des cultures qui se rencontrent et vivent ensemble, à travers la puissance universelle de la musique. .

62a Grand-Rue Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 97 17 museejudeoalsacien@gmail.com

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English :

Musical afternoon at the Jewish-Alsatian Museum in Bouxwiller featuring a recital by Michèle Tauber, blending poetry and Yiddish songs, followed by a concert by the group Ballade. A musical journey from Strasbourg to Sarajevo, exploring traditions, encounters, and world cultures.

L’événement Mini festival musique juive récital et concert Bouxwiller a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre