Haguenau

Mini festival western country américain

Route de Schirrhein Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-27 14:00:00

fin : 2026-06-27 22:00:00

Date(s) :

2026-06-27 2026-06-28

Le Far West débarque à Haguenau ! Un week-end 100% western au bord de l’eau avec ambiance country, voitures rétro, animations et fun pour toute la famille.

Sortez vos chapeaux et vos bottes le Far West débarque à Haguenau !

Envie d’une virée au cœur de l’Amérique sans quitter l’Alsace ? Le Chayonas Country Club transforme l’étang du Nonnenhof en véritable ranch pour son 3ème Mini Festival Western !

Au programme de ce week-end en plein air

– Ambiance 100% Country Plongez dans l’univers des pionniers avec nos campements de tipis et de lodges.

– Chrome et Rétro Admirez une exposition exceptionnelle de voitures de collection, le tout sous le regard élégant des Pin-ups.

– Fun pour les P’tits Cowboys Des attractions dédiées attendent les enfants pour des aventures inoubliables.

– Nous n’oublions pas les plus grands avec du lancer de haches et des exposants de petites merveilles

Profitez d’une restauration gourmande sur place pour une pause bien méritée.

Que vous soyez passionné de culture américaine ou simplement en quête d’une sortie originale au bord de l’eau, cet événement tout public est le rendez-vous incontournable de votre été ! .

Route de Schirrhein Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 23 23 69 48

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English :

The Wild West comes to Haguenau! A 100% Western weekend at the water’s edge, with country atmosphere, retro cars, entertainment and fun for all the family.

L’événement Mini festival western country américain Haguenau a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau