Mini séance photo spéciale Fête des pères Les Pacyonautes Pacy-sur-Eure

Pacy-sur-Eure

Mini séance photo spéciale Fête des pères

Les Pacyonautes 21 rue Isambard Pacy-sur-Eure Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 15:00:00

fin : 2026-06-13 19:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Venez partager un moment en famille à l’occasion de la fête des pères grâce à Laure et son studio photos hors des murs.

Une mini séance photo à petits prix, à partir de 5€ vous repartez directement avec votre tirage papier pour faire plaisir à papounet! .

Les Pacyonautes 21 rue Isambard Pacy-sur-Eure 27120 Eure Normandie +33 2 59 16 51 15 lespacyonautes@gmail.com

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English : Mini séance photo spéciale Fête des pères

L’événement Mini séance photo spéciale Fête des pères Pacy-sur-Eure a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération