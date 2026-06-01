Mini séance photo spéciale Fête des pères Les Pacyonautes Pacy-sur-Eure
Mini séance photo spéciale Fête des pères Les Pacyonautes Pacy-sur-Eure samedi 13 juin 2026.
Pacy-sur-Eure
Mini séance photo spéciale Fête des pères
Les Pacyonautes 21 rue Isambard Pacy-sur-Eure Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 15:00:00
fin : 2026-06-13 19:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Venez partager un moment en famille à l’occasion de la fête des pères grâce à Laure et son studio photos hors des murs.
Une mini séance photo à petits prix, à partir de 5€ vous repartez directement avec votre tirage papier pour faire plaisir à papounet! .
Les Pacyonautes 21 rue Isambard Pacy-sur-Eure 27120 Eure Normandie +33 2 59 16 51 15 lespacyonautes@gmail.com
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English : Mini séance photo spéciale Fête des pères
L’événement Mini séance photo spéciale Fête des pères Pacy-sur-Eure a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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