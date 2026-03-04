Mini-spectacle musical – L’île aux oiseaux, Musée Hector-Berlioz, La Côte-Saint-André

Mini-spectacle musical – L’île aux oiseaux 8 et 10 avril Musée Hector-Berlioz Isère

Gratuit | Sur réservation au 04.74.20.24.88

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-08T10:15:00+02:00 – 2026-04-08T10:45:00+02:00

Fin : 2026-04-10T10:15:00+02:00 – 2026-04-10T10:45:00+02:00

Mini-spectacle musical

L’île aux oiseaux

Alors que la fin de l’hiver approche, un oiseau part en quête d’un ami pour s’envoler vers l’île aux oiseaux. Goéland, mésange et chouette se rencontreront pour vivre une grande aventure à plume !

L’histoire achevée, les enfants manipulent des maracas, clochettes ou claves accompagnés de l’accordéon, le tout en chanson !

Un mini-spectacle proposé en écho au programme de sciences participatives « BirdLab » auquel participe le musée Hector-Berlioz dans le cadre du dispositif départemental « nature culture » qui encourage la biodiversité dans les jardins des musées et la culture dans les espaces naturels sensibles (ENS).

Animé par Tout conte fait

Musée Hector-Berlioz 69, rue de la République 38260 La Côte Saint-André La Côte-Saint-André 38260 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 20 24 88 https://musees.isere.fr/musee/musee-hector-berlioz [{« type »: « phone », « value »: « 04.74.20.24.88 »}]

© Musée Hector-Berlioz, Département de l’Isère