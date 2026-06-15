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Mini-stage dessin manga Tulle

Mini-stage dessin manga Tulle

Mini-stage dessin manga Tulle mercredi 12 août 2026.

Adresse : 2 Rue des Portes Chanac

Ville : 19000 Tulle

Département : Corrèze

Début : mercredi 12 août 2026

Fin : jeudi 13 août 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Tulle

Mini-stage dessin manga

2 Rue des Portes Chanac Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 14:00:00
fin : 2026-08-13 16:00:00

Date(s) :
2026-08-12

Mini-stage dessin manga avec la Cour des
Arts de 14h à 16h   .

2 Rue des Portes Chanac Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 03 67 57  ghillian.fenat@ville-tulle.fr

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English : Mini-stage dessin manga

L’événement Mini-stage dessin manga Tulle a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme des Contrées Vertes

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