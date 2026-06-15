Mini-stage dessin manga Tulle
Mini-stage dessin manga Tulle mercredi 12 août 2026.
Tulle
Mini-stage dessin manga
2 Rue des Portes Chanac Tulle Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 14:00:00
fin : 2026-08-13 16:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Mini-stage dessin manga avec la Cour des
Arts de 14h à 16h .
2 Rue des Portes Chanac Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 03 67 57 ghillian.fenat@ville-tulle.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Mini-stage dessin manga
L’événement Mini-stage dessin manga Tulle a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme des Contrées Vertes
À voir aussi à Tulle (Corrèze)
- Café O Soleil No Name 1 avenue Henri de Bournazel Tulle 19 juin 2026
- Exposition Fin de saison Tulle 20 juin 2026
- Fete de la musique Tulle 20 juin 2026
- Fête de la musique Tulle 21 juin 2026
- Festival Tulle remet le son Grand Flashmob Quai baluze Tulle 24 juin 2026