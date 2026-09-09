AGENDA · Brest
Minijoueurs et minijoueuses, Médiathèque François Mitterrand-Les Capucins, Brest
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque François Mitterrand-Les Capucins · Brest
Informations pratiques
Minijoueurs et minijoueuses Samedi 3 octobre, 10h30 Médiathèque François Mitterrand-Les Capucins Finistère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00
Un temps de libre découverte et d’échange autour du jeu.
Pour les enfants de 18 mois à 4 ans.
Médiathèque François Mitterrand-Les Capucins 25 rue de Pontaniou, Brest Brest 29200 Recouvrance Finistère Bretagne 0298008740 https://biblio.brest.fr
Biblis en folie 2026
©Ksenia Chernaya
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