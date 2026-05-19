Minino Garay & friends / Speaking Tango Jazz JASS CLUB PARIS Paris

Percussionniste généreux et totalement habité, Minino Garay puise depuis toujours dans la richesse des musiques et rythmes d’Amérique latine pour en faire une langue jazz bien à lui.

Héritier du spoken word new-yorkais des années soixante, ancêtre du slam, le Speaking Tango c’est l’art de déclamer les textes des chansons populaires argentines plutôt que de les chanter. Le jazz et le tango se mêlent au rythme du folklore sud-américain, et ça ne ressemble à rien d’autre !

Pour l’occasion, il s’entoure du pianiste Cédric Hanriot et du contrebassiste Flavio Romero, et accueille deux invités chers à son cœur : le bandonéiste Fabrizio Colombo et le chanteur Julian Naranjo. Une soirée aux allures de fête dans les rues de Buenos Aires.

Minino Garay / percussions

Cédric Hanriot / piano

Flavio Romero / contrebasse

Guests

Julian Naranjo / voix

Candelaria / voix

Ailen Prati / cor anglais

Fabrizio Colombo / bandonéon

Norberto Pedreira / guitare

Minino Garay prend ses quartiers au Jass Club. Pour chaque soirée, il réunit un trio et invite un·e ou deux musicien·nes avec qui il aime partager la scène !

Le mercredi 22 juillet 2026

de 19h30 à 20h30

payant Tarif réduit : 15 EUR

Tarif plein : 19 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-22T22:30:00+02:00

fin : 2026-07-22T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-22T19:30:00+02:00_2026-07-22T20:30:00+02:00

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au samedi de 19h à 2h

Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation

www.jassclub.paris

contact@jassclub.parisParis

https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/



Afficher la carte du lieu JASS CLUB PARIS et trouvez le meilleur itinéraire

