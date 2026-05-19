Minino Garay & friends / Speaking Tango Jazz JASS CLUB PARIS Paris
Minino Garay & friends / Speaking Tango Jazz JASS CLUB PARIS Paris mercredi 22 juillet 2026.
Percussionniste généreux et totalement habité, Minino Garay puise depuis toujours dans la richesse des musiques et rythmes d’Amérique latine pour en faire une langue jazz bien à lui.
Héritier du spoken word new-yorkais des années soixante, ancêtre du slam, le Speaking Tango c’est l’art de déclamer les textes des chansons populaires argentines plutôt que de les chanter. Le jazz et le tango se mêlent au rythme du folklore sud-américain, et ça ne ressemble à rien d’autre !
Pour l’occasion, il s’entoure du pianiste Cédric Hanriot et du contrebassiste Flavio Romero, et accueille deux invités chers à son cœur : le bandonéiste Fabrizio Colombo et le chanteur Julian Naranjo. Une soirée aux allures de fête dans les rues de Buenos Aires.
Minino Garay / percussions
Cédric Hanriot / piano
Flavio Romero / contrebasse
Guests
Julian Naranjo / voix
Candelaria / voix
Ailen Prati / cor anglais
Fabrizio Colombo / bandonéon
Norberto Pedreira / guitare
Minino Garay prend ses quartiers au Jass Club. Pour chaque soirée, il réunit un trio et invite un·e ou deux musicien·nes avec qui il aime partager la scène !
Le mercredi 22 juillet 2026
de 19h30 à 20h30
payant Tarif réduit : 15 EUR
Tarif plein : 19 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-22T22:30:00+02:00
fin : 2026-07-22T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-22T19:30:00+02:00_2026-07-22T20:30:00+02:00
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h
Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/
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