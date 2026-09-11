Ministère de l’Agriculture : patrimoine, saveurs et culture en accès libre, Hôtel de Villeroy – Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Paris

Informations pratiques

Ministère de l’Agriculture : patrimoine, saveurs et culture en accès libre 19 et 20 septembre Hôtel de Villeroy – Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le ministère de l’Agriculture, de l’Agro-alimentaire et de la Souveraineté alimentaire vous ouvrira ses portes le samedi de 12h à 19h et le dimanche de 10h à 18h. Venez découvrir les richesses de notre patrimoine architectural, alimentaire et photographique !

Un patrimoine architectural chargé d’Histoire

Partez à la découverte de lieux chargés d’histoire, habituellement fermés au public !

– L’hôtel de Villeroy : Un édifice remarquable affecté au ministère de l’Agriculture depuis 1881.

– La salle Sully : Admirez les fresques de Paul Sinibaldin, élève de Canabel, célébrant le commerce, l’industrie (1898) et l’agriculture (1901).

– La statue de Parmentier : Un hommage à Antoine Augustin Parmentier, pionnier de la chimie alimentaire et de l’agrobiologie, connu pour avoir promu les vertus nutritives de la pomme de terre.

Un jardin vivant en plein cœur de Paris

Oxygénez-vous dans un écrin de verdure en plein cœur du 7ème arrondissement !

– Le potager : Découvrez une variété de légumes et d’herbes aromatiques (tomates, choux, courges, salades, ciboulette, basilic, origan, verveine). Pierre, le jardinier en chef du ministère, partagera ses conseils pour jardiner de manière naturelle, en ville comme à la campagne.

– Le plus grand arbre de Paris : Un platane d’Orient centenaire, mesurant plus de 30 mètres de haut, veille sur le parc de l’Hôtel de Villeroy.

– Animations musicales : dimanche matin par les sonneurs de trompes de l’Office national des forêts et l’après-midi, un ensemble de quinze clarinettes de l’Académie Inter Musicale de Paris vous interprêtera de grandes œuvres du répertoire classique (Brahms, Borodine, Bach…).

Un marché de produits du terroir

Profitez de l’occasion pour faire votre marché au ministère ! Les exploitations des lycées agricoles vous proposent une variété de produits du terroir : charcuterie, vins, fromages, pâtés, foie gras et champagnes.

Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable pour découvrir, déguster et partager les trésors de notre patrimoine alimentaire.

Regards croisés : 5 experts, 20 photos, 1 patrimoine à découvrir

Plongez dans l’univers du fonds photographique du ministère, où histoire, émotion et beauté se mêlent en 20 clichés marquants. Les trois photographes, l’iconographe et le directeur de la création du ministère lèvent le voile sur leurs images préférées, celles qui les ont marqués par leur puissance narrative, leur esthétique ou l’émotion qu’elles transmettent. Chaque photo, soigneusement légendée, vous contera une histoire : un geste, un paysage ou un instant de vie agricole. Une occasion unique de voir ce patrimoine visuel à travers les yeux de ceux qui le préservent et l’enrichisse au quotidien.

Hôtel de Villeroy – Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire 78 bis rue de Varenne 75007 Paris Paris 75007 Paris Île-de-France http://www.agriculture.gouv.fr https://twitter.com/Min_Agriculture L’hôtel de Villeroy, dans lequel le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation a ses bureaux, est une demeure construite en 1724 par le banquier suisse Hogguer pour y abriter ses amours avec l’actrice de la Comédie française Charlette Desmares. Vous pourrez découvrir des tapisseries des Gobelins, de la vaisselle de Sèvres, du mobilier Empire et art contemporain… Puis un passage par les jardins avant de se rendre dans le corps principal du ministère et dans l’imposante salle Sully, avec ses fresques allégoriques sur l’agriculture et le commerce. Métro 13 Varenne

Visite libre, marché de produits du terroir, animations musicales et exposition photo

©cheickSaidou.agriculture.gouv.fr