Miossec + première partie Tours
Miossec + première partie Tours vendredi 4 décembre 2026.
Tours
Miossec + première partie
146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire
Tarif : 25 – 25 – EUR
25
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-04 20:00:00
fin : 2026-12-04 23:30:00
Date(s) :
2026-12-04
Tonnerre, tonnerre, tonnerre de Brest.
Tonnerre, tonnerre, tonnerre de Brest.
Auteur-compositeur aussi lettré que provocateur, l’emblématique chanteur finistérien Miossec a repris la route début 2025 pour défendre son dernier album en date Simplifier. La tournée reçoit un très bel accueil. En compagnie de ses compatriotes de route, Stéphane Fromentin et Nicolas Méheust, ils renversent les tables, ils réinventent le répertoire. Plaisir d’offrir. 25 .
146 Rue Édouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire billetterie@bateauivre.coop
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English :
Thunder, thunder, Brest thunder.
L’événement Miossec + première partie Tours a été mis à jour le 2026-05-07 par ADT 37
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