Miossec Quinquis Tours
vendredi 4 décembre 2026 · Tours
Informations pratiques
Tours
Miossec Quinquis
146 rue Edouard Vaillant Tours Indre-et-Loire
Tarif : 25 – 25 – EUR
25
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-12-04 20:00:00
fin : 2026-12-04 23:30:00
Date(s) :
2026-12-04
Tonnerre, tonnerre, tonnerre de Brest.
Auteur-compositeur aussi lettré que provocateur, l’emblématique chanteur finistérien Miossec a repris la route début 2025 pour défendre son dernier album en date Simplifier. La tournée reçoit un très bel accueil. En compagnie de ses compatriotes de route, Stéphane Fromentin et Nicolas Méheust, ils renversent les tables, ils réinventent le répertoire. Plaisir d’offrir.
Quinquis
Quinquis mêle électronique avant-gardiste et langue bretonne dans une musique à la fois ancestrale et futuriste. Avec son nouvel album eor, elle affirme une pop électronique immersive et audacieuse, enrichie de collaborations internationales. 25 .
146 rue Edouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire billetterie@bateauivre.coop
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English :
Thunder, thunder, Brest thunder.
L’événement Miossec Quinquis Tours a été mis à jour le 2026-06-26 par ADT 37
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