MIRAGE, DAMIEN JALET / KOHEI NAWA, Théâtre National de Bretagne, Rennes

Informations pratiques

MIRAGE, DAMIEN JALET / KOHEI NAWA 22 – 25 juin 2027 Théâtre National de Bretagne Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-06-22T20:00:00+02:00 – 2027-06-22T21:00:00+02:00

Fin : 2027-06-25T20:00:00+02:00 – 2027-06-25T21:00:00+02:00

À l’aube de bouleversements climatiques, Damien Jalet et Kohei Nawa composent une fantasmagorie éco-anthropologique où l’humanité doit se réinventer.

D’abord le désert. Le climat est hostile. Les gestes réduits, les souffles comptés. La communauté des 16 danseurs et danseuses doit tenir pour durer. C’est le début de leur traversée. Toutes et tous avancent au mépris de l’atmosphère qui trouble leur vision. Le mirage sera pour un moment leur compagnon de route. De doute. Soudain, la luxuriance : couleurs, expansion, croissance. Les corps se font plantes, insectes dans la douceur d’une vibration collective. Voyage à la lisière des mondes, Mirage nous oblige à faire l’apprentissage de l’instabilité.

Théâtre National de Bretagne 1, rue saint-hélier Rennes 35000 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0146/fEventChoiceIsMade.aspx?idstructure=0146&idevent=4260 »}]

À l’aube de bouleversements climatiques, Damien Jalet et Kohei Nawa composent une fantasmagorie éco-anthropologique où l’humanité doit se réinventer.

Rahi Rezvani