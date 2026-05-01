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Miror Cirque expressif L’Autre Cirque Gare à Coulisses Eurre

Miror Cirque expressif L’Autre Cirque Gare à Coulisses Eurre dimanche 10 mai 2026.

Lieu : Gare à Coulisses

Adresse : Ecosite

Ville : 26400 Eurre

Département : Drôme

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Tarif :

Eurre

Miror Cirque expressif L’Autre Cirque

Gare à Coulisses Ecosite Eurre Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10
fin : 2026-05-10

Date(s) :
2026-05-10

À partir de 6 ans
Par Muchmuche compagnie
Miror interroge le genre, l’identité et la vulnérabilité à travers le jonglage, la manipulation d’objets, la danse, la magie et le théâtre.
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Gare à Coulisses Ecosite Eurre 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 67 72  kiosque@transe-express.com

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English :

From age 6
By Muchmuche compagnie
Miror questions gender, identity and vulnerability through juggling, object manipulation, dance, magic and theater.

L’événement Miror Cirque expressif L’Autre Cirque Eurre a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme

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