Miror Cirque expressif L’Autre Cirque Gare à Coulisses Eurre

Eurre

Miror Cirque expressif L’Autre Cirque

Gare à Coulisses Ecosite Eurre Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

À partir de 6 ans

Par Muchmuche compagnie

Miror interroge le genre, l’identité et la vulnérabilité à travers le jonglage, la manipulation d’objets, la danse, la magie et le théâtre.

.

Gare à Coulisses Ecosite Eurre 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 67 72 kiosque@transe-express.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From age 6

By Muchmuche compagnie

Miror questions gender, identity and vulnerability through juggling, object manipulation, dance, magic and theater.

L’événement Miror Cirque expressif L’Autre Cirque Eurre a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme