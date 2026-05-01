Miror Cirque expressif L’Autre Cirque Gare à Coulisses Eurre
Miror Cirque expressif L’Autre Cirque Gare à Coulisses Eurre dimanche 10 mai 2026.
Eurre
Miror Cirque expressif L’Autre Cirque
Gare à Coulisses Ecosite Eurre Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
À partir de 6 ans
Par Muchmuche compagnie
Miror interroge le genre, l’identité et la vulnérabilité à travers le jonglage, la manipulation d’objets, la danse, la magie et le théâtre.
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Gare à Coulisses Ecosite Eurre 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 67 72 kiosque@transe-express.com
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English :
From age 6
By Muchmuche compagnie
Miror questions gender, identity and vulnerability through juggling, object manipulation, dance, magic and theater.
L’événement Miror Cirque expressif L’Autre Cirque Eurre a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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