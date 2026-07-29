Miss Bretagne 2026 Élection pour Miss France 2027 Brest Arena Brest

Informations pratiques

Brest

Miss Bretagne 2026 Élection pour Miss France 2027

Brest Arena 140 Boulevard de Plymouth Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 20:00:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Qui succédera à Ninon Crolas, Miss Bretagne 2025, et représentera la Bretagne lors de l’élection Miss France 2027 ?

Venez découvrir les candidates venues des quatre départements bretons lors d’une soirée rythmée par des tableaux, des chorégraphies et de nombreuses émotions. Cette première élection régionale portée par le nouveau Comité Miss Bretagne s’annonce déjà comme un rendez-vous incontournable pour tous les amoureux de la Bretagne et du concours Miss France. Une seule d’entre elles remportera la couronne et le titre, avec pour objectif de représenter notre région lors de l’élection nationale diffusée sur TF1 en décembre prochain.

Une expérience VIP à vivre en famille

Pour l’occasion, les détenteurs d’un billet VIP profiteront d’un espace privilégié et de plusieurs animations pensées pour les petits comme pour les grands. Un photocall permettra notamment d’immortaliser cette soirée aux côtés des Miss et de repartir avec de beaux souvenirs. La soirée sera également marquée par la présence exceptionnelle de Hinaupoko Devèze, Miss France 2026, venue partager ce moment unique avec le public breton.

Le billet VIP comprend

Un repas inclus ;

L’accès à l’espace VIP ;

Des animations pour les enfants et les adultes ;

Un photocall pour immortaliser la soirée ;

La présence exceptionnelle de Hinaupoko Devèze, Miss France 2026.

Informations pratiques

Les portes de la Brest Arena ouvriront 1h30 avant le début du show.

Réservation fortement recommandée. .

Brest Arena 140 Boulevard de Plymouth Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 29 00 74 30

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English :

L’événement Miss Bretagne 2026 Élection pour Miss France 2027 Brest a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue