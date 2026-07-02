Mission conservation: protéger un patrimoine d’exception, Musée de la Renaissance en Champagne & Musée de la Maille – Mode et Industrie (Hôtel Vauluisant), Troyes

dimanche 20 septembre 2026 · Musée de la Renaissance en Champagne & Musée de la Maille - Mode et Industrie (Hôtel Vauluisant) · Troyes

Informations pratiques

Mission conservation: protéger un patrimoine d’exception Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Musée de la Renaissance en Champagne & Musée de la Maille – Mode et Industrie (Hôtel Vauluisant) Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Poussez les portes des coulisses de l’Apothicairerie et rencontrez sa responsable des collections. Entre boîtes médicinales en bois et leurs contenus, pots de montre d’Apothicaire et objets médicales, découvrez les enjeux de la conservation de ce patrimoine exceptionnel. Une occasion d’échanger autour des gestes, des savoir-faire et des défis quotidiens qui permettent de préserver ces précieux témoins de l’histoire de la médecine.

Par Indira Veerapa, responsable des collections de l’Apothicairerie.

Musée de la Renaissance en Champagne & Musée de la Maille – Mode et Industrie (Hôtel Vauluisant) 4 rue de Vauluisant, 10000 Troyes Troyes 10000 Quartier du Vauluisant Aube Grand Est 03 25 43 43 20 http://www.musees-troyes.com/ Situé face au portail de l’église Saint-Pantaléon, l’Hôtel de Vauluisant est l’un des rares édifices en pierre de la ville de Troyes. Il présente une riche façade typique de l’architecture Renaissance avec son décor de frontons, cartouches, angelots, guirlandes. Deux tourelles encadrent ce pavillon XVIe siècle, dont l’une abrite un escalier à vis. Les toits coniques sont ornés d’élégants épis de faîtage surmontés d’un soleil et d’une lune.

Il est construit à l’emplacement d’un couvent qui dépendait de l’abbaye cistercienne de Vauluisant (Yonne) au XIIe siècle. En 1524, cette demeure est détruite par l’incendie qui ravage une grande partie de la ville de Troyes. Vers 1550, Antoine Hennequin construit le pavillon à tourelles. Le corps du bâtiment, en retour d’équerre, est élevé au XVIIe siècle par la célèbre famille Mesgrigny qui quitte le bâtiment en 1826. Pendant de longues années, il est le siège du Grand Cercle Troyen qui y organise des bals et autres festivités.

Acheté par la ville de Troyes en 1932 pour en faire un musée d’art décoratif, annexe du Musée des Beaux-Arts, il abrite actuellement des collections évoquant l’art champenois du XVIe siècle et l’histoire de la bonneterie.

Le bâtiment principal et les deux tourelles qui l’accompagnent sont classés au titre des Monuments historiques en 1904.

Poussez les portes des coulisses de l’Apothicairerie et rencontrez sa responsable des collections. Entre boîtes médicinales en bois et leurs contenus, pots de montre d’Apothicaire et objets découvrez…

© Carole Bell