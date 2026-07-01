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Mission hérisson, à la découverte d’un drôle de petit piquant, Ecole Rostand, Lille

vendredi 10 juillet 2026 · Ecole Rostand · Lille

Mission hérisson, à la découverte d’un drôle de petit piquant, Ecole Rostand, Lille

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Lieu
Ecole Rostand
Adresse
Rue de la ville de Naumbourg, 59260 Lille
Ville
59260 Lille
Département
Nord
Tarif
Sur inscription

Mission hérisson, à la découverte d’un drôle de petit piquant Vendredi 10 juillet, 10h00 Ecole Rostand Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-10T10:00:00+02:00 – 2026-07-10T12:00:00+02:00
Fin : 2026-07-10T10:00:00+02:00 – 2026-07-10T12:00:00+02:00

Mais qui est-il vraiment ? Que cache-t-il sous ses piquants ? Venez les découvrir lors d’une animation ludique (rallye), et participez à la « Mission Hérisson ». Un projet de Sciences Participatives qui aide les chercheurs à suivre son évolution.
Animation organisée dans le cadre du programme « La biodiversité des quartiers ».
Animation réalisée par Nord Nature Chico Mendes.

Ecole Rostand Rue de la ville de Naumbourg, 59260 Lille Lille 59260 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/3926 »}]
On le devine dans l’ombre, tout rond, tout piquant… Le hérisson promène ses secrets à la tombée de la nuit.

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