Mission hérisson, à la découverte d’un drôle de petit piquant, Ecole Rostand, Lille
vendredi 10 juillet 2026 · Ecole Rostand · Lille
Informations pratiques
Mission hérisson, à la découverte d’un drôle de petit piquant Vendredi 10 juillet, 10h00 Ecole Rostand Nord
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-10T10:00:00+02:00 – 2026-07-10T12:00:00+02:00
Fin : 2026-07-10T10:00:00+02:00 – 2026-07-10T12:00:00+02:00
Mais qui est-il vraiment ? Que cache-t-il sous ses piquants ? Venez les découvrir lors d’une animation ludique (rallye), et participez à la « Mission Hérisson ». Un projet de Sciences Participatives qui aide les chercheurs à suivre son évolution.
Animation organisée dans le cadre du programme « La biodiversité des quartiers ».
Animation réalisée par Nord Nature Chico Mendes.
Ecole Rostand Rue de la ville de Naumbourg, 59260 Lille Lille 59260 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/3926 »}]
On le devine dans l’ombre, tout rond, tout piquant… Le hérisson promène ses secrets à la tombée de la nuit.
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