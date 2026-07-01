Mission hérisson, à la découverte d’un drôle de petit piquant, Ecole Rostand, Lille

Informations pratiques

Mission hérisson, à la découverte d’un drôle de petit piquant Vendredi 10 juillet, 10h00 Ecole Rostand Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-10T10:00:00+02:00 – 2026-07-10T12:00:00+02:00

Fin : 2026-07-10T10:00:00+02:00 – 2026-07-10T12:00:00+02:00

Mais qui est-il vraiment ? Que cache-t-il sous ses piquants ? Venez les découvrir lors d’une animation ludique (rallye), et participez à la « Mission Hérisson ». Un projet de Sciences Participatives qui aide les chercheurs à suivre son évolution.

Animation organisée dans le cadre du programme « La biodiversité des quartiers ».

Animation réalisée par Nord Nature Chico Mendes.

Ecole Rostand Rue de la ville de Naumbourg, 59260 Lille Lille 59260 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/3926 »}]

On le devine dans l’ombre, tout rond, tout piquant… Le hérisson promène ses secrets à la tombée de la nuit.