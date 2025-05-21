Mister PB rue du vieil hôpital Arbois

Arbois

Mister PB

rue du vieil hôpital Squarre Sarret Grozon Arbois Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 21:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Les Vendredis à Sarret sont de retour à Arbois !

Des concerts en plein air, ambiance festive garantie !

Chanson Rock & Folk

Entouré de son band , Mister PB vous emmène dans son univers folk rock avec une hargne et une joie de vivre insolente, accompagné d’une écriture en français finement aiguisée.

Solos et riffs de guitares endiablés, banjo et harmonica folky, batterie et basse tonitruantes sont les maîtres mots pour désigner la musique que le trio distille.

A mi-chemin entre folk française et chanson rock, les 3 gaillards sont à la fois impatients et fiers de vous faire découvrir leurs chansons et leurs histoires qu’ils exhibent… tel un trophée.

Programmation 2026 en préparation

– 10/07 AraWa électro jazz Festif

– 24/07 Faut qu’ça guinche chansons festives

– 31/07 Quatuor Tangomotan dans le cadre du festival de Tango

– 07/08 Mister PB- rock & folk

Buvette et petite restauration à chaque concert (avec les associations locales)

Ambiance guinguette, été & musique dans le cœur d’Arbois !

Proposés et organisés par la ville d’Arbois .

rue du vieil hôpital Squarre Sarret Grozon Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 66 55 55 culture@arbois.fr

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English : Mister PB

L’événement Mister PB Arbois a été mis à jour le 2026-05-08 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA