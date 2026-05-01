Mistral Gagnant Ruffey-sur-Seille
Mistral Gagnant Ruffey-sur-Seille vendredi 15 mai 2026.
Ruffey-sur-Seille
Mistral Gagnant
L’ENTRE DEUX Ruffey-sur-Seille Jura
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 18:30:00
fin : 2026-05-15 23:30:00
Date(s) :
2026-05-15
Envie d’une soirée Renaud ?
Rendez-vous au Lieu-dit Le Pré Rouge à Ruffey-sur-Seille. Buvette, petite restauration (burgers, paninis, frites) et parking sur place.
Début du concert à 20h. .
L’ENTRE DEUX Ruffey-sur-Seille 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 62 20 07 contact@entredeuxprod.fr
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English : Mistral Gagnant
L’événement Mistral Gagnant Ruffey-sur-Seille a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme JurAbsolu
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