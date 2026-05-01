Ruffey-sur-Seille

Mistral Gagnant

L’ENTRE DEUX Ruffey-sur-Seille Jura

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 18:30:00

fin : 2026-05-15 23:30:00

Date(s) :

2026-05-15

Envie d’une soirée Renaud ?

Rendez-vous au Lieu-dit Le Pré Rouge à Ruffey-sur-Seille. Buvette, petite restauration (burgers, paninis, frites) et parking sur place.

Début du concert à 20h. .

L’ENTRE DEUX Ruffey-sur-Seille 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 62 20 07 contact@entredeuxprod.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Mistral Gagnant

L’événement Mistral Gagnant Ruffey-sur-Seille a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme JurAbsolu