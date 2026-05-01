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Mistral Gagnant Ruffey-sur-Seille

Mistral Gagnant Ruffey-sur-Seille vendredi 15 mai 2026.

Adresse : L'ENTRE DEUX

Ville : 39140 Ruffey-sur-Seille

Département : Jura

Début : vendredi 15 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : 10 10 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Ruffey-sur-Seille

Mistral Gagnant

L’ENTRE DEUX Ruffey-sur-Seille Jura

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 18:30:00
fin : 2026-05-15 23:30:00

Date(s) :
2026-05-15

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Rendez-vous au Lieu-dit Le Pré Rouge à Ruffey-sur-Seille. Buvette, petite restauration (burgers, paninis, frites) et parking sur place.

Début du concert à 20h.   .

L’ENTRE DEUX Ruffey-sur-Seille 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 62 20 07  contact@entredeuxprod.fr

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English : Mistral Gagnant

L’événement Mistral Gagnant Ruffey-sur-Seille a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme JurAbsolu

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