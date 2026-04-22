Mizrahim, les oubliés de la Terre promise, Cinéma Ermitage, Fontainebleau

Mizrahim, les oubliés de la Terre promise Vendredi 5 juin, 14h00 Cinéma Ermitage Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T16:20:00+02:00

Fin : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T16:20:00+02:00

« Mizrahim » est le nom donné par les Israéliens aux juifs venus d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient dans les années 60. Victimes de violentes discriminations, ils sont à l’origine, dans les années 70, d’un mouvement de révolte s’inspirant des Black Panthers aux États-Unis. Dans les zones périphériques d’Israël, Michale Boganim recueille les témoignages de plusieurs générations de Mizrahim, dont certains sont, comme son propre père, nés au Maroc. À travers une histoire trop longtemps méconnue, la cinéaste entrelace l’approche documentaire à d’autres genres, celui du road movie ou de la fiction épistolaire, pour aborder avec une grande délicatesse les questions d’exil, d’appartenance et de transmission.

Cinéma Ermitage 6 Rue de France, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://openagenda.com/fr/festival-de-lhistoire-de-lart-edition-2026 »}]

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Michale Boganim, Mizrahim, les oubliés de la Terre promise, 2021 © Sophie Dulac Distribution