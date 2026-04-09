MobiliRide à Paris 20km Place de la Bastille Paris
MobiliRide à Paris 20km Place de la Bastille Paris samedi 11 avril 2026.
L’association Uni-Vert Sport vous propose de bouger près de chez vous en participant à nos MobiliRides.
Samedi 11 avril :
- Paris : rendez-vous place de la Bastille, pour un départ à 10h00
- 2 possibilités : vous inscrire ici (Rejoindre l’évènement) ou nous rejoindre directement sur place.
Événement GRATUIT, accessible à toutes et à tous et soutenu par Mieux se Déplacer à Bicyclette (MDB) !
Trace géovélo : https://geovelo.app/fr/
Les MobiliRides sont de retour en 2026 ! Prêt(e)s à bouger avec une nouvelle dose de convivialité ? Que vous soyez un(e) habituée des éditions précédentes ou curieux(se) de découvrir le concept, les MobiliRides font leur grand retour en 2026 dans 5 villes !
Le samedi 11 avril 2026
de 10h00 à 12h00
gratuit Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-11T13:00:00+02:00
fin : 2026-04-11T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-11T10:00:00+02:00_2026-04-11T12:00:00+02:00
Place de la Bastille Place de la Bastille 75004 Paris
https://uni-vertsport.fr/actualites/les-mobilirides-sont-de-retour-en-2026 https://www.facebook.com/events/1972360273654151/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A895835569941061%7D%7D]%22%7D https://www.facebook.com/events/1972360273654151/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A895835569941061%7D%7D]%22%7D
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