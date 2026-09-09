Mobilités et migrations dans le Sud-Ouest, de l’Antiquité à nos jours, Musée d’Aquitaine, Bordeaux

Informations pratiques

Mobilités et migrations dans le Sud-Ouest, de l’Antiquité à nos jours Dimanche 4 octobre, 09h45 Musée d’Aquitaine Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-04T09:45:00+02:00 – 2026-10-04T13:00:00+02:00

Fin : 2026-10-04T09:45:00+02:00 – 2026-10-04T13:00:00+02:00

78e congrès de la Fédération Historique du Sud-Ouest, accueilli par la Société Historique de Bordeaux.

Mobilités et migrations dans le Sud-Ouest, de l’Antiquité à nos jours

Une vingtaine d’universitaires, d’étudiants et de membres des sociétés savantes d’Aquitaine présenteront des communications originales, inscrites dans la durée, autour d’une thématique au coeur d’enjeux socio-politiques majeurs et en plein renouvellement historiographique.

Lien vers l’événément original : https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/446

Musée d’Aquitaine 20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 01 51 00 https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/ https://www.facebook.com/musee.aquitaine;https://instagram.com/musee_aquitaine;https://www.youtube.com/@museedaquitainebordeaux [{« link »: « https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/446 »}]

Congrès ouvert au public

Sala de espera © Gabriel Martinez