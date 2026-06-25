Mobula Compagnie Au-Delà du Bleu Théâtre de Cusset Cusset
jeudi 26 novembre 2026 · Théâtre de Cusset · Cusset
Informations pratiques
Cusset
Mobula Compagnie Au-Delà du Bleu
Théâtre de Cusset Place Victor-Hugo Cusset Allier
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-26 20:00:00
fin : 2026-11-26 20:50:00
Date(s) :
2026-11-26
Avec Mobula, Jean-Camille Goimard nous emmène à la découverte du monde marin, de ses mystères et de sa beauté fragile. À la croisée de la danse et du cinéma, cette création nous invite à porter un autre regard sur l’océan et sur les êtres qui l’habitent.
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Théâtre de Cusset Place Victor-Hugo Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 89 45 culture@ville-cusset.fr
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English :
With *Mobula*, Jean-Camille Goimard takes us on a journey to discover the marine world, its mysteries, and its fragile beauty. At the intersection of dance and film, this production invites us to take a fresh look at the ocean and the creatures that inhabit it.
L’événement Mobula Compagnie Au-Delà du Bleu Cusset a été mis à jour le 2026-08-13 par Vichy Destinations
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