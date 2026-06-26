MOBY DICK Béziers
MOBY DICK Béziers mardi 1 décembre 2026.
Béziers
MOBY DICK
Allées Paul Riquet Béziers Hérault
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-01
fin : 2026-12-01
Date(s) :
2026-12-01
Achab traque la mythique baleine blanche dans une adaptation captivante de Moby Dick. Apéro sirop à 19h30.
Moby Dick, chef-d’œuvre d’Herman Melville, raconte la quête obsessionnelle du capitaine Achab lancé à la poursuite de la légendaire baleine blanche.
Entre aventure, humour et réflexion sur la condition humaine, cette adaptation captivante donne vie à l’un des plus grands mythes de la littérature.
La représentation de 19h30 sera suivie d’un apéro sirop parents-enfants. .
Allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 82 billetterie.theatre@beziers.fr
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English : MOBY DICK
Ahab hunts the legendary white whale in a captivating adaptation of *Moby Dick*. Ap%E9ro syrup at 7:30 p.m.
L’événement MOBY DICK Béziers a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 ADT34
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