Béziers

MOBY DICK

Allées Paul Riquet Béziers Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-01

fin : 2026-12-01

Date(s) :

2026-12-01

Achab traque la mythique baleine blanche dans une adaptation captivante de Moby Dick. Apéro sirop à 19h30.

Moby Dick, chef-d’œuvre d’Herman Melville, raconte la quête obsessionnelle du capitaine Achab lancé à la poursuite de la légendaire baleine blanche.

Entre aventure, humour et réflexion sur la condition humaine, cette adaptation captivante donne vie à l’un des plus grands mythes de la littérature.

La représentation de 19h30 sera suivie d’un apéro sirop parents-enfants. .

Allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 82 billetterie.theatre@beziers.fr

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English : MOBY DICK

Ahab hunts the legendary white whale in a captivating adaptation of *Moby Dick*. Ap%E9ro syrup at 7:30 p.m.

L’événement MOBY DICK Béziers a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 ADT34