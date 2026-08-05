Moby dick Poligny
jeudi 10 juin 2027 · Poligny
Informations pratiques
Poligny
Moby dick
Square Sarret de Grozon Poligny Jura
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-06-10 20:30:00
fin : 2027-06-10 22:10:00
Date(s) :
2027-06-10
Moby dick ou il ne faut pas toujours croire ce que disent les grandes personnes
Théâtre À partir de 9 ans 1 h 40
Compagnie Le Grand Large
Le roman Moby Dick d’Herman Melville suit la trajectoire d’un homme fauché et en quête de sens, qui décide de prendre le large sur le Pequod. Il y fait la connaissance du capitaine Achab qui n’a qu’une idée en tête tuer Moby Dick, la baleine blanche qui, jadis, lui arracha une jambe. Loin d’une simple chasse, cette création explore les profondeurs insidieuses de l’emprise. Le mythe océanique devient chambre d’écho où se dévoilent les mécanismes subtils de la domination fascination, isolement, consentement arraché sous couvert d’idéal. Le capitaine promet un sens au chaos, un horizon à suivre, un monstre à vaincre. Mais à quel prix ? Sur le Pequod, la parole commande les corps, le collectif se serre jusqu’à l’étouffement et la quête se transforme en piège. Cette adaptation interroge la place qu’on laisse à ceux qui parlent fort et la force qu’il faut pour retrouver sa voix. La mise en scène revendique une jubilation de jeu où tout se transforme un manche à balai devient harpon, un seau se fait océan, une chanson éclate pour souder l’équipage.
Texte, mise en scène et scénographie Benjamin Migneco
Avec Arthur Baratin, Guillaume Geoffroy, Anthony Liebault, Deniz Türkmen et Lorine Wolff
Création son et lumière Rémy Caillavet
Regard chorégraphique Sylvie Cieren
Artistes peintres Luana Inhuma et Pauline Ménard .
Square Sarret de Grozon Poligny 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté
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English : Moby dick
L’événement Moby dick Poligny a été mis à jour le 2026-07-27 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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