MOFFAT TAKADIWA / KoreKore hand writing 1 Eglise Saint-Eustache Paris
MOFFAT TAKADIWA / KoreKore hand writing 1 Eglise Saint-Eustache Paris samedi 6 juin 2026.
Oeuvre monumentale
Moffat Takadiwa élabore des œuvres monumentales à partir de déchets plastiques qu’il tisse en compositions organiques. Né en 1983 à Harare, la capitale du Zimbabwe, il interroge surconsommation, inégalités et enjeux environnementaux, tout en s’inscrivant dans une démarche communautaire. Il collecte dans des décharges des déchets et rebuts issus du monde occidental : touches d’ordinateur, brosses à dents, peignes… Il s’entoure pour son travail de jeunes qu’il rémunère et qui l’assistent. Les assemblages qu’il conçoit font naître des tapisseries précieuses qui magnifient ce qui devait être abandonné. Son œuvre exprime également ses rapports à l’histoire du colonialisme et ouvre sur une dimension écologique.
KoreKore hand writing 1 est une oeuvre réalisée à partir de touches de clavier d’ordinateur, qui mesure 190 x 255 cm et qui sera présentée, pendant toute la nuit, dans le collatéral droit de l’église Saint-Eustache.
Les messages ont disparu, seules restent les touches.
En partenariat avec Galerie Sémiose
Avec le soutien de Galerie Sémiose
Commissariat de Françoise Paviot et Frédérique Butin-Valentin
En complément, le concert Scarlatti l’éclatant d »Hélène Mugot prendra place au sein de l’église.
Présentation d’une oeuvre monumentale réalisée par Moffat Takadiwa
Le samedi 06 juin 2026
de 19h45 à 00h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T22:45:00+02:00
fin : 2026-06-06T03:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T19:45:00+02:00_2026-06-06T00:00:00+02:00
Eglise Saint-Eustache 146 rue Rambuteau 75001 Paris
https://semiose.com/
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